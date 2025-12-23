ラ・ママ実験劇場。寺山修司は1970年、前身のカフェ・ラ・ママで「毛皮のマリー」を演出して好評を得た=2025年10月、ニューヨーク、福田宏樹撮影 ニューヨーク近代美術館（MoMA）には多くの名画が展示されています。絵もさることながら、筆者は館内で詩人ラングストン・ヒューズを描いた映画上映に出くわし、すっかり引き込まれてしまいました。芸術の街ニューヨークには、劇場もたくさんあります。かつて寺山修司が芝