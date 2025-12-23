2025年末の日経平均株価は、PER（株価収益率）が過去上限を大きく上回る19倍近辺まで上昇しており、堅調さを維持したままの締めくくろうとしている。一方、2026年の日本株市場がさらなる上値を試すための鍵は、「成長の持続可能性」へ移っていきそうだ。東証プライム上場企業（3月期決算）の2025年4〜9月期の純利益は前年同期比で7％増の着地となり、同期間としては過去最高益を更新したようだ。しかし、市場の関心はすでに過去の