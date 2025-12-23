ヤクルトからポスティング制度を利用してメジャー移籍を目指し、ホワイトソックスと２年総額３４００万ドル（約５３億７２００万円）で合意した村上宗隆内野手が、２２日（日本時間２３日）、本拠地のレート・フィールドで入団会見を行った。２００３年からホワイトソックスを取材しているＭＬＢ・ｃｏｍのスコット・メルキン記者は、村上獲得について、「まさか、国際市場から、これだけのインパクトある獲得が実現するとは思