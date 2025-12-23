物価対策などを盛り込んだ補正予算案が自民・維新と国民民主、公明の賛成で成立すると、高市早苗・首相は年内の衆院解散を見送る意向を表明した。「目の前でやらなきゃいけないことが山ほど控えているので、考えている暇がない」と宣言した高市首相は、2026年に一体、何をやるつもりなのか。【前後編の前編】【表】1月から大忙し2026年高市早苗・首相の野望カレンダータカ派色の強い法案の審議を通じて勢力拡大を与野党の間