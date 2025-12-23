STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回紹介する本は、日本の災害小説史に残る”絶望モノ”です。災害大国の名の通り、一人ひとりの胸の中に決して消えることのない大災害の経験や記憶があると思います。もし◯◯な天災が起きたらどうなるのか、政府や国民はどのように動くことになるのか、作家が想像して描いた物語が、ある種のシミュレーションとして意味を持つことがあります。