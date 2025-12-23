収まらない中国の怒り臨時国会が、先週17日に閉幕した。何だか、高市早苗新政権発足の「ご祝儀国会」のようだった。高支持率が後押ししたのだろう。だが、国会が閉幕しても収まらないのが、隣国からの「嵐」だ。国会での高市首相の「台湾有事と存立危機事態発言」から、はや1ヵ月半が経ったが、いまだ中国は怒りまくっている。もはや日中関係は、「政冷経冷」（政治も経済も冷たい）時代に突入したと言えるだろう。政治や国際関係