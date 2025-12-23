植田総裁は市場との会話に失敗？「商いの薄い年末年始に投機筋の仕掛けで円安が進むのではないか」為替ディーラーの間では、こんな見立てが広がっている。実際、植田和男日銀総裁の12月19日金曜日15時半からの利上げ会見中から円安が進行。特に会見終了後の東京、ニューヨーク市場で2円以上の円安が進行し、1ドル＝157円台になった。植田日銀は同日、政策決定会合を開き、ほぼ1年ぶりに政策金利を0.25ポイント上げ0.75％とした。円