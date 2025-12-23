ステランティスのフランス3ブランドがオートサロン出展ステランティス・ジャパンは、2026年1月9〜11日に幕張メッセで開催される『東京オートサロン2026』に出展、同社が展開するフレンチブランド『プジョー』、『シトロエン』、『DSオートモビル』の日本初公開モデルを披露する。【画像】プジョー、シトロエン、DSオートモビルの最新モデルたち全80枚なお、今回の出展はステランティス・ジャパンとして初めての出展となる。ステ