【ワシントン共同】AP通信は22日、トランプ米政権が少なくとも29カ国の在外公館の大使らに対し、来年1月で配置転換すると伝達したと報じた。全員がバイデン前政権下で起用されたことを踏まえ「米国第一」の外交を徹底させる狙い。