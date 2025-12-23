韓国人女優の知英（31）が22日、都内で来年のカレンダーの発売記念イベントを行った。夏に沖縄で撮影し、ダイビングにも挑戦。「いろいろな私を見てほしい」とアピールした。昨年から日本での活動を再開し、韓国と行き来する生活が続いた。今年一年を「飛」と表現し「飛行機にたくさん乗ったから」とはにかんだ。クリスマスは韓国で過ごす予定で、「家でのんびりして、映画を見たりしたい」と話した。