【ワシントン共同】ロイター通信は22日、中国がモンゴルとの国境近くに設けた3カ所の発射場に大陸間弾道ミサイル（ICBM）「東風31」を100基以上配備した可能性が高いとする米国防総省の報告書草案の内容を伝えた。東風31は核弾頭の搭載が可能。中国は急速に核戦力の増強を進め「包括的な軍備管理協議を進める考えは見られない」と結論づけた。トランプ大統領は繰り返し、中国と核軍縮交渉を進めたい考えを示しているが、中国は