日本テレビの番組「月曜から夜ふかし」で、「桐谷さん」の名で愛され、将棋棋士で投資家の桐谷広人さん（76）。11月に神戸市内であった講演会では、2024年に始まった少額投資非課税制度（新NISA）に触れた。現在、オール・カントリー（eMAXIS Slim 全世界株式、オルカン）やアメリカ株の人気があるが、桐谷さんは「今、買うのは得ではありません」と持論を語った。一体、どういうこと！？【写真】桐谷さんのリュックの中身を大公開