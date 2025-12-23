トヨタ「アルファード」がトラック化!? 全長6.6mの「衝撃カスタム」が凄すぎた！毎年驚きのカスタムカーを提案する日本自動車大学校（NATS）。2026年のオートサロンでは「ヴェルファイアセダン」の登場も予告されていますが、今回は過去に大きな話題を呼んだトヨタ「アルファード」を「トラック」に改造した伝説の1台を振り返ります。【画像】超かっこいい！ 「観音開きのアルファード」画像で見る！（17枚）（17枚）カスタ