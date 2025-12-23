「玩具業界」の書き入れ時、クリスマスとお年玉シーズンがやってくる。サンタさんからおもちゃが届くのを心待ちにしている子どもたちは多い。サンタさんと直接取引する玩具業界の業績は、ゲーム大手の落ち込みで3期連続の減収減益だった。しかし、大手3社を除く主な384社では、少なくとも5期連続の増収増益と好調を持続していることがわかった。インバウンドとキダルトがキーポイント少子化の進行により、ひと昔前のように子