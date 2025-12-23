【ソウル＝依田和彩】韓国の李在明（イジェミョン）政権下で、大統領府をソウル中心部の龍山（ヨンサン）地区から従来の「青瓦台（チョンワデ）」（旧大統領府）に戻す作業が大詰めを迎えている。李大統領は年内には、尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領が３年半前に同地区の旧国防省庁舎に移した大統領執務室を出る予定だ。青い瓦屋根が特徴の青瓦台はソウル中心部を見下ろす山麓に位置し、１９４８年の建国以来、歴代大統領が