グラビアアイドルの天野ちよが、23日発売の『週刊FLASH』（光文社）グラビアに登場した。【写真】ド迫力！Hカップを惜しげもなく披露した天野ちよ「Hカップの彼女を朝から夜まで独り占め」というテーマで、ホテルでの撮影を敢行。ベッドやお風呂で、ド迫力ボディに、上から横から迫った6ページとなっている。同誌には、ゆうちゃみ、百田汐里、ほのか、豊田ルナ、井手美希、大嶋みく、斉藤優里、鳥海かう、杉浦みずきらも登場