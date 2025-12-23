年末年始の医療体制について、福岡市は、混雑緩和のため新たに内科と小児科の当番医療機関を設定します。ただ、受診できる医療機関は限られるとして、市は不要不急の受診は控えるよう呼びかけています。 ■高島市長「去年は急患センターが12時間待ちという状況もありました。万が一に備えた、解熱鎮痛剤や風邪薬の用意をお願いします。」福岡市で新たに内科と小児科の当番医療機関が設定されるのは、12月28日と、12月31日