赤と緑の食材がそろうクリスマスパスタは、特別感がありながら意外と手軽に作れるのが魅力ですね。トマトや葉物野菜を使えば、食卓が一気に華やかになります。今回は、見た目も味も満足できる人気レシピランキングTOP3をご紹介します【人気レシピNo.1】赤×緑で主役級！トマトクリームのごちそうパスタ トマトの鮮やかな赤に、グリーンの具材が映える華やかパスタです。生クリームのまろやかさとトマトの酸味がとろ〜り絡み、ツナ