歌手の和田アキ子が２０日、自身のインスタグラムを更新。３人組ロックバンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥのライブで、有名俳優たちと遭遇したことを明かした。「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ東京ドーム公演、観てきました」と報告した和田。「意外にも、この２人に始まる前に会えて、幸せ倍増」とつづり、伊藤英明、鈴木亮平と並んでピースするスリーショットを披露した。和田は「あと１人、いるよ〜、だーれ