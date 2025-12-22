大切な歯を残す「最後の砦」ともいえる根管治療。近年は、マイクロスコープや歯科用CTなどの導入により、治療の精度が大きく向上し、これまで諦めていた歯でも保存できる可能性が高まっています。そこで、進化する根管治療：成功率を高める最先端技術とそのメリットについて、亀戸とよむら総合歯科の村野先生に解説してもらいました。 監修歯科医師：村野 浩気（亀戸とよむら総合歯科） 神奈川歯科大学歯学部卒業。東