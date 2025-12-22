コーヒーを飲んで下痢を催した時、身体はどんなサインを発しているのでしょうか？Medical DOC監修医が原因やセルフチェック法などを解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はMedical DOCにて『「コーヒーで下痢を催す」原因・一緒に食べると下痢を催す食べ物はご存知ですか？ 監修医師：伊藤 陽子（医師） 浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院