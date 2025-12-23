ラ・リーガ 25/26の第17節 ビルバオとエスパニョールの試合が、12月23日05:00にサン・マメスにて行われた。 ビルバオはイニャキ・ウィリアムス（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、オイアン・サンセト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはペレ・ミジャ（MF）、ロベルト・フェルナンデス（FW）、ティリス・ドーラン（MF）らが先発に名を連ねた。 38分