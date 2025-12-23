ASUS JAPANは12月18日、インテル Core i3 プロセッサー 100Uと8GBのLPDDR5-4800メモリー、128GBのUFSを搭載した「ASUS Chromebook Plus CX34（CX3402）」シリーズの新モデル「CX3402CVA-MW1032」を発表した。希望小売価格は8万9800円。●タッチパネルとフラットヒンジで直感的に使える 丈夫な設計で安心新製品は、仕事や学習などの日々のさまざまな作業をスムーズにこなすことができるChromeOS搭載のノートPC。サイズは幅326.4