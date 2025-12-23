被爆80年の今年、新たな決意をした被爆者の男性がいます。 核なき世界を “理想” で終わらせてはいけないと訴えを続けます。 （被爆講話） 「身体を起こしたときにピカっとなった。今まで感じたことのない暑さを感じた」 当時の惨状は80年たった今も鮮明に覚えています。 被爆者の山川 剛さん 89歳。 児童や生徒に向けた被爆体験講話は、年間90回に上ります。 （被爆者 山川 剛さん） 「80年前の出来