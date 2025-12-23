ミラノ・コルティナ五輪に向けての最終選考会となったフィギュアスケートの全日本選手権が終了。ペアでは、三浦璃来選手・木原龍一選手(りくりゅう)ペアと、長岡柚奈選手・森口澄士選手(ゆなすみ)ペアが五輪出場を決めました。今大会では、先日のグランプリファイナルで優勝したりくりゅうペアがSPで1位発進。しかし三浦選手の左肩のケガもあり、フリーは棄権となりました。これまでの好成績が認められ、救済措置で代表権を獲得。