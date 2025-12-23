2026年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝。前回大会2位の駒澤大学は、キャプテンの山川拓馬選手(4年)や佐藤圭汰選手(4年)、伊藤蒼唯選手(4年)、帰山侑大選手(4年)ら4年生を中心に箱根路に臨みます。選手が語る仲間への信頼「お前ならこれくらい走るだろう」駒澤大学は、今季の駅伝シーズン、10月の出雲駅伝では5位に終わるも、全日本大学駅伝で最多を更新する17回目の栄冠。箱根駅伝では3年ぶりの王座奪還を狙います。11月末、約