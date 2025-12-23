◇アフリカ・ネーションズカップ 2025(日本時間22日〜2026年1月19日、モロッコ)アフリカ最強国を決めるアフリカ・ネーションズカップの開幕戦で、衝撃ゴールが飛び出しました。ワールドクラスのゴールが生まれたのは、22日に行われたグループAの第1節、開催国・モロッコとコモロの一戦。1点リードの後半29分、モロッコは中盤から相手ペナルティーエリアへふわりと浮かせたパスを送ります。このボールに反応したのはモロッコ代表の