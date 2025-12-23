この仕事をしていると、実にたくさんの方と出会います。歌番組で共演することが多い歌手の皆さんはもちろんですが、40年近く歌手をしていると、いろいろなジャンルの方と仲良くさせていただくようになりました。私が20歳の時に産んだ一人娘は2007年1月15日に結婚しました。なんと、彼女の婚姻届の証人をソフトバンクスホークスの王貞治会長と劇作家の野田秀樹さんにお願いしました。ほとんど「ノリ」でお願いしたのですが、皆