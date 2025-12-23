親が養育できない子を匿名で託せる「赤ちゃんのゆりかご（仮称）」（赤ちゃんポスト）の設置を目指す大阪府泉佐野市と、設置先となるりんくう総合医療センター（同市）が２２日、合同で記者会見を開いた。市は２０２６年度中の開設に向けて、今年度内に事業計画を策定し、府との具体的協議に入る方針を示した。赤ちゃんポスト設置を盛り込んだセンター運営方針案は１８日、市議会で可決された。記者会見はこれを受けて開かれ、