スターバックスは定番商品として愛されている『スコーン』を26日より刷新。1996年の日本上陸当時から親しまれてきたスコーンは、今回“原点回帰”をテーマに開発。形状から食感、味わいまで、アップデートされている。発売に先駆けて編集部が一足先にメディア向け試飲会で体験してきた。【写真】ホイップまで⋯まさに”抹茶づくし”同日より登場する『玉露抹茶 フラペチーノ』これまで三角形が象徴的だったスコーンは、こ