「同じ男に身体を触られ続けている」「被害者の下着の中に手を入れ、性的暴行を加えることを目的として、被害者に対する痴漢を行っていました」約10ヵ月間にわたり、電車内で女子高生Aさん（当時15歳）に対し痴漢行為に及んだうえ、性的暴行を加えた千葉県市川市在住の元会社員・細矢武志被告（39）は取り調べのなかで、当時の心情をこのように説明したという。Aさんに対する不同意性交等と東京都迷惑防止条例違反の２つの罪に問わ