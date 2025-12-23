橋 幸夫9月4日逝去 享年82車イスから突然立ち上がり発した言葉石田重廣（『夢グループ』社長）亡くなる３ヵ月ほど前に滋賀・東近江市で開かれた、『夢グループ』コンサートでのことです。アルツハイマー型認知症を公表していた橋さんは、リハーサルでは立っているだけで何も歌いません。それでも本番になるとプロ根性からか、『潮来笠(いたこがさ)』など３曲を歌唱。歌詞を忘れることもありましたが、お客さんは「がんばって」と温