圧倒的スタイルは隠せない黒縁メガネをかけ、手を振りながらニッコリと笑っているのは、松嶋菜々子（52）だ。12月中旬、東京・新宿では、’26年１月期のドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系）のロケが行われていた。この日は冬らしい寒さで、時折、激しい雨が降るなど不安定な空模様。そんな中、大粒の雨から守るように、傘をさした大勢のスタッフに取り囲まれて歩く松嶋を発見した。「『ドクターX〜