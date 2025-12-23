筆者が20代の頃の話です。祖母の入院で祖父の家の手伝いをした帰り道。タクシーの運転手さんから思わぬ言葉をかけられ、胸がざわつく出来事に。ところがその後、想像もしない展開が待っていました。 祖父の気遣い 祖母が入院したときのこと。家事を手伝うため、祖父の家に行きました。帰り支度をしていると、祖父が「もう遅いからタクシーで帰りなさい」と言ってタクシー代をくれました。当時私が住んでいた