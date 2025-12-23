【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、子どもから大人まで欲しくなりそうな「すみっコぐらし」のお店シリーズが登場！ 第1弾として12月12日から12月25日まで販売されていますが、買いそびれても、2026年1月9日スタートの第3弾で再登場する予定。全4種類 + シークレット1種のラインナップで、どれが出るかのワクワク感も魅力です。今回はそんな「すみっコぐらし」のおもちゃをご紹介します。 箱