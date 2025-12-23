地震や台風、集中豪雨など災害が多い日本。いざというときのため、日頃からの備えが大切なのはもちろんですが、実際に街の人たちはどんな対策をしているのでしょうか？そこで今回は、「防災備蓄」をテーマに20代から60代までの男女43人にアンケートを実施。あわせて、備蓄向け商品の開発や啓発活動を進める企業の取り組みも取材しました。◆街の声：備蓄「十分」は1人だけアンケートをみてみると、実際に「十分な備蓄がある