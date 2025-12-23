イオンリテールはこのほど、主にシニアをサポートしている家族や身近な人たちの悩み、課題を川柳にした「第3回ケアラー川柳コンテスト」の入選作を発表した。応募総数2842句の中から最優秀賞1句、優秀賞8句の入選作品、佳作10句、特別賞として、にっこり賞を1句選出した。 【写真】家族を思い、介護の日々を詠んだ力作ぞろい 【最優秀賞】 「介護して母と心の糸電話」(ペンネーム・夢追い人)