機能的磁気共鳴画像法(fMRI)は、脳の神経活動を直接測定するのではなく、血中酸素化レベルに依存した信号(blood oxygenation level-dependent信号、BOLD信号)を検出することで、神経活動が活発な部位を特定する方法です。fMRIはさまざまな研究で活用されていますが、新たな研究では、fMRIのBOLD信号の約40％は実際の脳活動と一致していないとの結果が報告されました。BOLD signal changes can oppose oxygen metabolism across the