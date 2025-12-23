◆報知プレミアムボクシング▽後楽園ホールのヒーローたち第２８回年末特別版【前編】２０２５年も残すところ、あとわずか。１２月のボクシング連載「後楽園ホールのヒーローたち」は、年末特別編として、本紙評論家で元ＷＢＣ世界バンタム級王者の山中慎介氏（４３）に２５年の振り返りと、２６年の予想を掲載。２７日にはサウジアラビアで世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）が防衛戦、世界３階級制覇