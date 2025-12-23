漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」に優勝した、お笑いコンビたくろう（赤木裕＝34、きむらバンド＝35）が22日、大阪市のよしもと漫才劇場で行われた「Kiwami極LIVEプラス＋」に凱旋（がいせん）出演した。帰阪は新幹線がグリーン車に昇格。公演のチケット約300枚は完売した。ファンから約15秒間、拍手を送られたが、「たくろう優勝で見に来た方？」との声に反応したのは約1割ほどでズッコケ。それでも、「M−1取ることができ