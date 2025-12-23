韓国のガールズグループ、KARAのメンバーで女優知英（31）が22日、都内で、カレンダー発売イベントに出席した。日本で活動再開し約1年たち「バラエティー番組とかたくさん出させていただいたり、1月からドラマにも出演します。活動再開してドラマや映画に出演したかったので、それがかなってうれしい気持ちです」と話した。この1年を「飛」と振り返り「とても日本と韓国を行き来しました。冗談でどこでもドアが欲しいと言ってたく