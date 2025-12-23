天海祐希（58）が22日、都内で行われた主演の劇場版「緊急取調室THE FINAL」（常廣丈太監督、26日公開）カウントダウンイベントで「平たんな道のりではなかったですが完成した」と感慨を口にした。当初は同名映画を23年6月に公開し、14年1月期のテレビ朝日系ドラマから9年続いたシリーズを終える予定も、再撮影を余儀なくされ、18日に最終回を迎えた第5季まで12年、続いた。「この12年間、それぞれの思いを持って駆け抜けた。い