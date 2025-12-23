いつもよりも穏やかな試合後の振る舞いが、喜びを物語っていた。「大和証券Mリーグ2025-26」12月22日の第1試合。赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が10月23日以来となる個人5勝目を獲得した。【映像】泣きそうなほどうれしい！園田賢、久々トップを手繰り寄せた親跳満ツモの瞬間この試合は東家から園田、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）の並びで開始