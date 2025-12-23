シート争いで敗れ、来季からテスト兼リザーブドライバーとなる角田(C)Getty Images無念の結果は、ともすれば必然だったのかもしれない。現地時間12月19日、英衛星放送『Sky Sports』のコメンテーターを務めるテッド・クラビッツ氏は、今季限りでF1のレースシートを失う角田裕毅について「気の毒に思う」と吐露。将来的な復帰の可能性にも言及した。【動画】角田裕毅は危険だった!? ノリスが「恐い」と振り返った攻防をチェック