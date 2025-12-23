きょうは冬型の気圧配置が緩み、日本海側の天気も回復して全国的に日差しが届きます。ただ、南から湿った空気が流れ込む影響で西日本や東海は午後に雲が広がり、夜は雨の降る所があるでしょう。東日本太平洋側では気温はきのうより低く、日差しがあっても空気が冷たく感じるでしょう。一方、西日本は平年よりも気温が高いところが多く、ポカポカ陽気となりそうです。夜は各地で冷え込みが強まるため、厚手のコートやマフラーなどで