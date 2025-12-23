同じように社会的な意義を持つ事業であっても、ある人は莫大な支援を集めて成功する一方で、別の人は資金繰りに行き詰まり、夢を断念してしまうことがある。その違いを生むのは、構想そのものより、「非営利団体の壁」だった――。世界中で講演会を主催する非営利団体「TED」を率いる筆者が、自身の経験をもとに語る“資金集めの極意”とは何か。※本稿は、TED代表のクリス・アンダーソン著、北村陽子訳『利他はこうして伝染する―