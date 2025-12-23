高水温の影響で水揚げ量が減少している陸奥湾の養殖ホタテについて、青森県は２２日、生後１年半程度の「新貝」の死んだ割合が９３・３％だったと明らかにした。平年値の１６％を大きく超え、現行の調査方法となった１９８５年以降で最も高かった。宮下知事は「陸奥湾のホタテガイ市場は最悪の状況で、最大の危機を迎えている。（ホタテ養殖が）陸奥湾でできるのかを検討しなければいけないタイミングだ」と語った。１１月１０