2026年9月から10月にかけて愛知県を中心に開催されるアジア大会の観戦チケットが、最高3万円に設定されました。22日午後に愛知県庁で開かれた組織委員会の理事会で、アジア大会の観戦チケットの価格について、競技の人気や座席の位置など需要に応じて設定する方針であることが報告されました。競技の観戦チケットは1枚1500円から3万円で販売され、競技関係者や東海3県在住者などへ先行販売を行ったあと、2026年6月ごろから一