2026年北中米ワールドカップまで約半年。【写真】「日本は世界トップ、韓国はそのレベルにない」このタイミングで、韓国代表を“ダブルパンチ”が襲った。中盤と守備の要がそろって負傷離脱する見通しとなり、ホン・ミョンボ監督の最終準備に暗雲が立ち込めている。まずはバイエルン・ミュンヘンに所属するキム・ミンジェの欠場だ。12月22日（日本時間）、アウェーで行われたハイデンハイム戦を負傷のため欠場。チームは4−0で大勝