今日23日の関東地方は、おおむね晴れ。最高気温は、前日と同じか低い予想。北よりの風は収まるものの、空気は冷たいままとなりそう。今朝はこの時期らしい冷え込み日中も気温はあまり上がらず今朝の関東地方は多くの所で穏やかに晴れていて、放射冷却が強まっています。午前6時までの最低気温は、昨日22日より低く、北部を中心に広く0℃以下に。前橋ではマイナス0.5℃と、今シーズン初めての冬日(最低気温0℃未満)となりました。